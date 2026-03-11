Alertan por bloqueos en el AICM para hoy; toma precauciones para tu vuelo

GENERANDO AUDIO...

Alertan por posibles bloqueos en el AICM. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles 11 de marzo se prevén posibles afectaciones viales en los accesos de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El aviso se da por una movilización anunciada por integrantes de la agrupación Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., conformada por permisionarios y operadores de taxis del aeropuerto.

Ante este escenario, la autoridad capitalina pidió a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados, en especial a las personas que tengan programados vuelos o actividades en las inmediaciones del AICM, para evitar contratiempos por los posibles bloqueos y afectaciones a la circulación.

Bloqueos en el AICM este miércoles 11 de marzo

De acuerdo con la SECGOB, las afectaciones podrían presentarse en los accesos de ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que recomendó salir con tiempo y mantenerse atentos a la situación vial. El llamado está dirigido principalmente a usuarios con vuelos programados, así como a personas que deban transitar por la zona durante este miércoles 11 de marzo.

La dependencia también informó que personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG) se mantendrá en el lugar para atender la situación. Según el reporte oficial, el personal estará monitoreando el desarrollo de la movilización y, en caso necesario, dialogará con los inconformes para evitar mayores afectaciones a la población.

Aerolíneas piden a usuarios tomar precauciones ante posible bloqueo

En redes sociales, algunas aerolíneas también pidieron a los pasajeros tomar previsiones ante los posibles bloqueos en el AICM. A través de sus cuentas oficiales, recomendaron salir con mayor anticipación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de movilidad para evitar contratiempos y llegar a tiempo a sus vuelos.

