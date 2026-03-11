Caos en Línea 7 del Metro CDMX por retiro de tren; reportan estaciones saturadas

GENERANDO AUDIO...

Foto: José Pablo Espíndola

Usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportaron la noche de este martes retrasos y saturación en la Línea 7, luego del retiro de un tren para revisión, lo que provocó afectaciones en el servicio.

De acuerdo con testimonios compartidos en redes sociales, los convoyes tardan en pasar o simplemente no avanzan, lo que generó aglomeraciones en varias estaciones de la línea que corre de El Rosario a Barranca del Muerto.

Retrasos y estaciones saturadas en la Línea 7 del Metro CDMX

Entre los reportes de usuarios destaca que la estación Tacubaya fue desalojada, mientras que Río San Joaquín se encuentra colapsada debido a la acumulación de personas que esperan abordar un tren.

Imágenes difundidas por pasajeros muestran andenes llenos y largas filas en distintas estaciones de la Línea 7, en medio de la espera por el avance del servicio.

Metro CDMX confirma retiro de tren para revisión

Ante los reportes, autoridades del Metro CDMX informaron que la marcha de los trenes es lenta en esta línea debido al retiro de un convoy para su revisión.

A través de un mensaje, el sistema de transporte pidió a los usuarios seguir las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y descender del vagón antes de ingresar.

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha informado cuánto tiempo tardará en normalizarse el servicio en la Línea 7.

Servicio se normalizará de manera gradual: Adrián Rubalcava

“La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual, tras el retiro de una unidad para revisión”, afirmó el director del Metro capitalino, Adrián Rubalcava, quien aseguró que “el avance es constante”, aunque usuarios aún reportan saturación y lentitud en el servicio.