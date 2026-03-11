Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; revisa si circulas este miércoles

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó, durante la noche de este martes, que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Además, que continuarán las medidas restrictivas a la circulación, comúnmente conocidas como el “doble Hoy No Circula”, para este miércoles 11 de marzo de 2026.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, las condiciones meteorológicas que provocaron las altas concentraciones de ozono persistirán durante las próximas horas, lo que podría mantener la calidad del aire entre Mala y Muy Mala en la región.

¿Qué autos no circulan este miércoles por contingencia y “doble Hoy No Circula”?

Como parte de la Fase I de contingencia ambiental, este miércoles 11 de marzo deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas los vehículos particulares con holograma 2; los vehículos con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9; y los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

También aplica la restricción para las unidades sin holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, a los que se les aplica la misma restricción que a los autos con holograma 2.

Además, dejarán de circular el 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON; los vehículos de carga local o federal, de 6:00 a 10:00 horas; y los taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que tengan restricción, en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Contingencia ambiental en CDMX y Edomex continúa por mala dispersión de contaminantes

Las autoridades explicaron que el sistema de alta presión que afecta al centro del país mantiene condiciones de estabilidad atmosférica moderada a fuerte, con vientos débiles y radiación solar intensa, factores que favorecen la acumulación de contaminantes.

Ante este escenario, las autoridades ambientales reiteraron que seguirán activas las medidas de la Fase I de contingencia ambiental en la ZMVM, que incluye a Ciudad de México y municipios del Estado de México, para disminuir los niveles de contaminación y proteger la salud de la población.

Recomendaciones para la población por mala calidad del aire

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y seguir las recomendaciones para evitar exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar ejercicio o actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas .

entre . Suspender actividades cívicas, culturales o recreativas en exteriores en ese horario.

en ese horario. Posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos al aire libre .

. No fumar, especialmente en espacios cerrados.

