Brugada promete cero impunidad y reparación del daño tras derrumbe en San Antonio Abad

Foto: Gobierno CDMX/Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que no habrá impunidad y sí reparación integral del daño tras el derrumbe de un edificio en Calzada San Antonio Abad, que dejó tres hombres muertos y una persona herida.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga las causas del colapso, mientras el gobierno capitalino revisará los mecanismos de supervisión en demoliciones y obras de alto riesgo para evitar tragedias similares.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la reparación integral del daño, con el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades y que se haga justicia; no puede haber impunidad”, señaló Brugada.

Gobierno de CDMX pedirá a alcaldías reforzar vigilancia en demoliciones

Ante el derrumbe registrado en San Antonio Abad, la jefa de Gobierno adelantó que solicitará a las alcaldías de la Ciudad de México, responsables de otorgar permisos de demolición, fortalecer la supervisión y vigilancia en este tipo de trabajos.

La mandataria explicó que las demarcaciones deberán revisar con mayor rigor los procesos de demolición y construcción para prevenir riesgos estructurales en inmuebles.

“Vamos a solicitar a todas las alcaldías de la Ciudad de México que, de acuerdo con sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos de supervisión y de vigilancia de las demoliciones”, afirmó.

Secretaría de Vivienda aclara qué empresa realizaba la demolición

Por su parte, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, aclaró que la empresa responsable de los trabajos de demolición no es DEMET (Desarrolladora Metropolitana), como se difundió inicialmente, sino DEMEC Demoliciones.

El funcionario explicó que se trató de una confusión en el nombre de la compañía, la cual cuenta con experiencia en este tipo de trabajos.

“La empresa que llevaba a cabo la demolición tiene como nombre DEMEC, con C, no DEMET. Hubo alguna confusión; DEMET es otra empresa con otra historia. DEMEC es una empresa grande que realiza demoliciones desde hace mucho tiempo”, puntualizó.

Edificio estaba vacío desde 2017 tras daños estructurales

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda, el inmueble que colapsó se encontraba prácticamente desocupado desde 2017, cuando resultó afectado estructuralmente.

Inti Muñoz explicó que el edificio tuvo distintos usos a lo largo del tiempo, desde oficinas de gobierno hasta espacios ocupados por empresas privadas, aunque originalmente fue construido como edificio de oficinas.

Demolición de edificios dañados ha sido seguimiento del gobierno capitalino

El funcionario también explicó que los propietarios de inmuebles privados dañados son los responsables de llevar a cabo las demoliciones correspondientes, aunque el gobierno capitalino ha dado seguimiento a estos procesos desde hace años.

Señaló que la administración actual mantiene un programa de revisión edificio por edificio para atender construcciones de gran tamaño que permanecen afectadas desde distintos eventos estructurales, incluidos algunos con daños históricos.

Además, recordó que el gobierno ha impulsado mecanismos como créditos fiscales para facilitar las demoliciones, estrategia que comenzó a aplicarse en algunos casos desde septiembre de 2025.

