CDMX tendrá más lluvia este domingo 16 de agosto, con posible caída de granizo

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Lluvia en CDMX no para. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán a lo largo de este domingo 16 de agosto en la Ciudad de México, aunque con menos intensidad, pues se prevén chubascos.

Por otra parte, la temperatura no tendrá cambios para este domingo con relación a los últimos días, con temperaturas máximas de 28 °C para la capital.

Esta noche en la Ciudad de México, continuará el ambiente #templado y las #lluvias con #chubascos en el sur y poniente. #Temperatura actual: 20 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/iIwmXiT3Ju — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 16, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 16 de agosto

Según lo informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Se prevén lluvias fuertes en Toluca y en la capital del país se estiman chubascos; en ambas entidades se espera caída de granizo y tormentas eléctricas.

Asimismo, este 16 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante lluvias:

En caso de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpia espejos, parabrisas y faros

Evita que los vidrios se empañen

No cruces por lugares inundados

Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

🔵 Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

🔵 Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

🔵… pic.twitter.com/s1eh59pjPh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 16, 2026

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