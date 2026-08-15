¡Gratis y con descuentos! Así es la Feria de Regreso a Clases Profeco

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El evento se realiza durante este sábado y domingo. Foto: Cuartoscuro

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 arrancó este sábado 15 de agosto en la Ciudad de México, con cerca de 80 proveedores que ofrecen útiles escolares, ropa, calzado y servicios con descuentos y precios accesibles.

El evento se realiza durante este sábado y domingo en Expo Reforma, como parte de las acciones para apoyar a las familias mexicanas ante el regreso a clases.

Feria de Regreso a Clases Profeco 2026: ¿dónde y cuándo?

La feria tiene entrada gratuita y se lleva a cabo en Morelos #67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, durante el 15 y 16 de agosto.

La Profeco informó que participan más de 70 proveedores de artículos escolares, uniformes, calzado y otros productos. Los comercios ofrecen descuentos, promociones y precios accesibles.

Además, los establecimientos participantes aceptarán la beca de educación básica Rita Cetina como forma de pago.

¿Qué puedes comprar en la feria?

Las familias encontrarán opciones para surtir las listas escolares, entre ellas:

Útiles escolares: cuadernos, plumas, lápices y materiales.

cuadernos, plumas, lápices y materiales. Uniformes y ropa: prendas para las actividades escolares.

prendas para las actividades escolares. Calzado: opciones para estudiantes.

opciones para estudiantes. Mochilas: diferentes modelos y marcas.

diferentes modelos y marcas. Libros y materiales educativos.

Servicios médicos: valoración básica y certificados médicos.

Entre los participantes hay papelerías, fabricantes de útiles, empresas de ropa y calzado, editoriales y establecimientos especializados.

También participan Fundación Best, Salud Digna, Similab y la Secretaría de Salud, que ofrecen valoración médica básica para la expedición de certificados escolares.

Profeco realizará ferias en otros estados

La Feria de Regreso a Clases de CDMX forma parte de un programa nacional. La Profeco informó que realizará 54 ferias en diferentes puntos del país hasta el 4 de septiembre.

Las familias pueden consultar el Directorio de Ferias para conocer las sedes y fechas disponibles en otras entidades.

La dependencia recomendó a los consumidores comparar precios y aprovechar las promociones antes de realizar sus compras para el regreso a clases.

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