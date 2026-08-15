¿Sales hoy? Estas son las movilizaciones y rodadas que complicarán el tránsito en CDMX

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Consulta las rutas de las movilizaciones y rodadas. Foto: Cuartoscuro

Este sábado 15 de agosto de 2026 habrá diversas movilizaciones, concentraciones y rodadas en CDMX, principalmente en zonas como el Centro Histórico, Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades comenzarán desde las 8:00 horas y algunas se extenderán hasta la noche.

¿Dónde habrá movilizaciones hoy en CDMX?

Entre las principales concentraciones y actividades programadas están:

10:00 horas: Movimiento Independiente del Sombrero realizará brigadas en el Zócalo para invitar a habitantes de la capital a conocer e incorporarse a su movimiento.

Movimiento Independiente del Sombrero realizará brigadas en el para invitar a habitantes de la capital a conocer e incorporarse a su movimiento. 11:00 horas: Vecinos de la colonia Colmena se concentrarán frente a la Secretaría de Gestión Integral del Agua , en Río de la Plata 48, colonia Cuauhtémoc. Exigirán el pago por pérdidas materiales ocasionadas por inundaciones de 2025.

Vecinos de la colonia Colmena se concentrarán frente a la , en Río de la Plata 48, colonia Cuauhtémoc. Exigirán el pago por pérdidas materiales ocasionadas por inundaciones de 2025. 12:00 horas: Aficionados de la Banda del Rojo de la Ciudad de México se reunirán en el Ángel de la Independencia para trasladarse en caravana al Estadio Banorte, donde se disputará el Atlante vs. Toluca.

Aficionados de la Banda del Rojo de la Ciudad de México se reunirán en el para trasladarse en caravana al Estadio Banorte, donde se disputará el Atlante vs. Toluca. 16:00 horas: La comunidad indígena otomí residente en CDMX tendrá una reunión en el INPI, ubicado en avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco.

El objetivo de esta última actividad será organizar la Gira de la Vida, así como el recibimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, capítulo México, y el Encuentro de Resistencias y Rebeldías 2026.

Rodadas y concentraciones por la tarde

La agenda de la SSC también contempla distintas rodadas durante la tarde y noche.

En Benito Juárez habrá concentraciones en avenida México-Coyoacán y avenida División del Norte. En Gustavo A. Madero se prevén actividades en avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Mientras tanto, en Cuauhtémoc habrá concentraciones en el Zócalo, Plaza de la República, avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma.

También se contemplan rodadas en Venustiano Carranza, algunas con destino hacia Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles afectaciones a la circulación y considerar rutas alternas durante el desarrollo de las movilizaciones.

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