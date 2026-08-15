Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes de “Don Pollo” detenidos en Iztapalapa

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Presuntos integrantes de “Don Pollo”. Foto: FGJ-CDMX.

Cuatro presuntos integrantes de “Don Pollo” fueron vinculados a proceso, luego de ser detenidos durante un cateo en Iztapalapa, donde fueron asegurados narcóticos, un arma de fuego, cartuchos útiles y teléfonos celulares.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que Miguel Ángel “N”, alias “El Rossi”; José de Jesús “N”; Luis Yael “N” y José Gael “N” fueron imputados por su probable participación en delitos contra la salud, en las modalidades de narcomenudeo y narcotráfico, así como por posesión de cartuchos y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI), los cuatro hombres son investigados como presuntos integrantes del grupo delictivo denominado “Don Pollo”, al que se relaciona con actividades de narcomenudeo, extorsión y tráfico de armas en la zona.

Cateo en Iztapalapa derivó de una denuncia ciudadana

La investigación comenzó el 4 de agosto de 2026, cuando se recibió una denuncia ciudadana sobre la posible comercialización de narcóticos en un inmueble ubicado en la colonia Carlos Hank González, en la alcaldía Iztapalapa.

A partir de esa información, agentes de la PDI realizaron distintas diligencias. Los datos obtenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien solicitó y consiguió una orden de cateo para el inmueble señalado.

La diligencia se llevó a cabo el 6 de agosto de 2026 con la participación de personal ministerial, pericial y de la PDI, con apoyo de la Guardia Nacional.

Durante el operativo fueron detenidos los cuatro hombres y se aseguraron:

56 dosis y dos bolsas con narcóticos .

. Un arma de fuego .

. 63 cartuchos útiles de diversos calibres.

de diversos calibres. Tres teléfonos celulares.

Los indicios fueron sometidos a los dictámenes correspondientes como parte de la investigación.

Cuatro detenidos reciben prisión preventiva

Tras el cateo, el agente del Ministerio Público presentó a los cuatro detenidos ante un juez de control y formuló la imputación correspondiente.

La audiencia se realizó el 13 de agosto de 2026. Con base en los datos de prueba presentados, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Miguel Ángel “N”, José de Jesús “N”, Luis Yael “N” y José Gael “N”.

Como medida cautelar, el juez de control impuso prisión preventiva a los cuatro imputados.

Además, el caso fue remitido al fuero federal, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con la investigación.

La Fiscalía CDMX señaló que el resultado forma parte de las acciones contempladas en su Plan de Política Criminal 2026 para identificar, investigar y llevar ante la justicia a posibles integrantes de grupos generadores de violencia.

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