CDMX tendrá más lluvias fuertes este lunes, asegura Meteorológico; podría caer granizo

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Lluvias continúan en CDMX este lunes. Foto: Clara Brugada

Las lluvias fuertes continuarán por la tarde de este lunes 29 de junio, en la Ciudad de México, de acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte. Asimismo, se activó la Alerta Roja y Naranja por luvias durante las primeras horas de este inicio de semana.

Del mismo modo, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido, con temperaturas máximas de 25 °C, de acuerdo con el SMN.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 29 de junio

Durante las primeras horas de este lunes 29 de junio, el clima se mantendrá fresco derivado de las lluvias recientes, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 13 a 15 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 7 y 9 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. Continuarán las lluvias fuertes ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargar eléctricas y caída de granizo.

A su vez, este 29 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h en zonas de tormenta.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpiar espejos, parabrisas y faros

Encender luces intermitentes

Reducir la velocidad

Evitar empañamiento de vidrios

No cruzar por lugares inundados

🚌🚗🏍️ En días de #lluvia, si conduces un vehículo, extrema tus precauciones para prevenir accidentes.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/A9NVp17YCC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

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