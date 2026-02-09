Chihuahua prevé lluvia ligera y temperaturas frescas este martes

GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostican para mañana, martes 10 de febrero de 2026, en el estado de Chihuahua, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia ligera y temperaturas que oscilarán entre 12 °C y 18 °C, condiciones que requieren precauciones para actividades al aire libre. Esto se debe al desplazamiento de un sistema de humedad y nubosidad sobre el norte de México que mantiene probabilidad de precipitaciones aisladas.

Pronóstico general

Para Chihuahua, capital y zonas urbanas, se espera un día con:

Lluvia ligera, persistente, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, con acumulados modestos que podrían dejar superficies húmedas

Cielo nublado o parcialmente nublado, lo que limitará la presencia directa del sol

Viento moderado o brisas ligeras, que aumentarán la sensación de frescura durante el día

Temperaturas estimadas

Según los modelos meteorológicos:

Temperatura mínima: alrededor de 12 °C en la madrugada y primeras horas del día

Temperatura máxima: hasta 15 °C a 18 °C durante la tarde, con ambiente fresco generalizado

El ambiente se percibirá más frío en la mañana y al atardecer, por lo que se recomienda tener ropa abrigadora al salir temprano o regresar por la noche.

Lluvias y probabilidad de precipitación

La probabilidad de lluvia ligera es alta en el transcurso del martes, aunque sin precipitaciones intensas, lo que puede provocar que calles y banquetas estén resbaladizas

La humedad relativa ambiente será alta, lo que puede intensificar la sensación de frío y recomiendan impermeables o paraguas para quienes transiten por la ciudad

Recomendaciones

Debido a las condiciones previstas:

Usa ropa abrigadora por la mañana y noche, especialmente si vas a permanecer tiempo al aire libre, y considera capas ligeras para el día

En caso de lluvias, mantén prudencia al conducir y evita maniobras bruscas en pavimento húmedo

Si realizas actividades al aire libre, es recomendable protegerse con calzado antideslizante y considerar que las mañanas estarán más frías que las tardes

