Pronóstico del clima en Monterrey: cielo nublado y sin lluvias para este martes

Monterrey permanece con climas templados y frescos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico del clima para Monterrey, Nuevo León, este martes 10 de febrero, indica un día mayormente nublado, con ambiente templado durante el día y temperaturas frescas por la mañana y noche. De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no se esperan lluvias en la zona metropolitana.

Durante la madrugada, el cielo se mantendrá nublado a medio nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 °C, lo que generará un ambiente fresco en las primeras horas del día.

Temperaturas por hora en Monterrey

A lo largo del día se prevé un ascenso gradual de la temperatura, alcanzando valores cálidos durante la tarde:

00:00 a 04:00 horas: entre 15 y 16 °C, cielo nublado

entre 15 y 16 °C, cielo nublado 05:00 a 08:00 horas: mínimas de hasta 14 °C, ambiente fresco

mínimas de hasta 14 °C, ambiente fresco 09:00 a 11:00 horas: ascenso de 16 a 19 °C

ascenso de 16 a 19 °C 12:00 a 15:00 horas: máximas de 21 a 26 °C, cielo de nublado a medio nublado

máximas de 21 a 26 °C, cielo de nublado a medio nublado 16:00 a 18:00 horas: temperaturas cercanas a los 24 °C

temperaturas cercanas a los 24 °C 19:00 a 23:00 horas: descenso gradual de 21 a 17 °C, cielo poco nuboso

El punto más cálido del día se registrará entre las 15:00 y 17:00 horas, con temperaturas cercanas a los 26° C.

Monterrey sin probabilidad de lluvia

Para este lunes, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se prevén participaciones en ningún momento del día. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 56%, favoreciendo condiciones estables.

Estas condiciones permitirán actividades al aire libre sin afectaciones por lluvia.

Viento y condiciones atmosféricas

El viento en Monterrey soplará del este, con velocidades de 5 a 10 km/h. Se prevén ráfagas de hasta 20 km/h, principalmente durante el transcurso del día.

Durante la madrugada y noche, la intensidad del viento será menor con ráfagas que no superarán a los 7 km/h.

Recomendaciones para la población

Ante el pronóstico, se recomienda:

Usar abrigo ligero por la mañana y noche

Ropa cómoda durante el día por el aumento de temperatura

Mantenerse hidratado y atento a cambios en la nubosidad

El clima estable permitirá una jornada sin contratiempos en la zona metropolitana de Monterrey.

