Alerta por frente frío 34: nieve y lluvias intensas afectarán el norte de México por tres días

Caída de nieve y fuertes lluvias por tres días; esto causará el frente frío 34.
El frío se concentrará en el norte y noreste del país. Foto: Cuartoscuro.

La llegada del frente frío 34 traer caída de nieve y fuertes lluvias del 10 al 12 de febrero de este 2026, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A partir del martes 10 de febrero, una circulación ciclónica de niveles medios y altos se desplazará sobre Sonora y Chihuahua. Esto generará un clima frío, al interactuar con el ingreso de humedal por una corriente en chorro subtropical.

Por ello, se registrarán bajas temperaturas, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte, del 10 al 12 de febrero de este año.

Además, por el frente frío 34, hay un pronóstico de lluvias fuertes en Chihuahua, así como caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. 

Clima para el martes 10 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Sonora
  • Durango
  • Coahuila
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Sierras de Sonora
  • Sinaloa (norte)
  • Chihuahua
  • Durango

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Estado de México

Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Frente frío para el miércoles 11 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Tamaulipas
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Campeche

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

  • Istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Oaxaca

Clima para el jueves 12 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

  • Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)   

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Oaxaca

Recomendaciones por frente frío 34

Ante las condiciones de clima previstas para los próximos tres días, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió las siguientes recomendaciones:

  • Abrigarse con varias prendas y cubrir rostro y cabeza
  • Evitar cambios bruscos de temperatura y tomar bebidas calientes
  • No usar braseros, hornos o estufas dentro de casa
  • Ventilar adecuadamente el hogar si se usan calentadores o chimeneas
  • Cuidar a grupos vulnerables y mascotas

