Alerta por frente frío 34: nieve y lluvias intensas afectarán el norte de México por tres días

El frío se concentrará en el norte y noreste del país. Foto: Cuartoscuro.

La llegada del frente frío 34 traer caída de nieve y fuertes lluvias del 10 al 12 de febrero de este 2026, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A partir del martes 10 de febrero, una circulación ciclónica de niveles medios y altos se desplazará sobre Sonora y Chihuahua. Esto generará un clima frío, al interactuar con el ingreso de humedal por una corriente en chorro subtropical.

Por ello, se registrarán bajas temperaturas, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte, del 10 al 12 de febrero de este año.

Además, por el frente frío 34, hay un pronóstico de lluvias fuertes en Chihuahua, así como caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Clima para el martes 10 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Sonora

Durango

Coahuila

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Sonora

Sinaloa (norte)

Chihuahua

Durango

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Frente frío para el miércoles 11 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Veracruz

Oaxaca

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

Guerrero

Chiapas

Campeche

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Baja California Sur

Aguascalientes

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Oaxaca

Clima para el jueves 12 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Oaxaca

Recomendaciones por frente frío 34

Ante las condiciones de clima previstas para los próximos tres días, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió las siguientes recomendaciones:

Abrigarse con varias prendas y cubrir rostro y cabeza

Evitar cambios bruscos de temperatura y tomar bebidas calientes

No usar braseros, hornos o estufas dentro de casa

Ventilar adecuadamente el hogar si se usan calentadores o chimeneas

Cuidar a grupos vulnerables y mascotas

