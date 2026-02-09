Alerta por frente frío 34: nieve y lluvias intensas afectarán el norte de México por tres días
La llegada del frente frío 34 traer caída de nieve y fuertes lluvias del 10 al 12 de febrero de este 2026, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A partir del martes 10 de febrero, una circulación ciclónica de niveles medios y altos se desplazará sobre Sonora y Chihuahua. Esto generará un clima frío, al interactuar con el ingreso de humedal por una corriente en chorro subtropical.
Por ello, se registrarán bajas temperaturas, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte, del 10 al 12 de febrero de este año.
Además, por el frente frío 34, hay un pronóstico de lluvias fuertes en Chihuahua, así como caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Clima para el martes 10 de febrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Sonora
- Durango
- Coahuila
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Sonora
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua
- Durango
Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Estado de México
Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Frente frío para el miércoles 11 de febrero
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Veracruz
- Oaxaca
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Tamaulipas
- Guerrero
- Chiapas
- Campeche
Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h
- Istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Oaxaca
Clima para el jueves 12 de febrero
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h
- Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Oaxaca
Recomendaciones por frente frío 34
Ante las condiciones de clima previstas para los próximos tres días, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió las siguientes recomendaciones:
- Abrigarse con varias prendas y cubrir rostro y cabeza
- Evitar cambios bruscos de temperatura y tomar bebidas calientes
- No usar braseros, hornos o estufas dentro de casa
- Ventilar adecuadamente el hogar si se usan calentadores o chimeneas
- Cuidar a grupos vulnerables y mascotas