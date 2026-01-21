Cielo medio nublado con condiciones de frío y lluvia para la CDMX

GENERANDO AUDIO...

CDMX y Edomex tendrán lluvias y frío matutino. FOTO: Cuartoscuro

Durante este miércoles 21 de enero, la Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán cielo medio nublado a nublado, con condiciones de frío por la mañana y lluvias durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.

Desde las primeras horas del día, se prevé ambiente frío a fresco, así como bancos de niebla en distintas regiones. En zonas serranas del Estado de México, el ambiente será muy frío, con heladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de tránsito.

Lluvias y chubascos en CDMX y Estado de México

Por la tarde, el ambiente se tornará templado, pero aumentará la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían alcanzar acumulados de 5 a 25 milímetros en 24 horas y estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre 8 y 11 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre 20 y 22 grados. Para Toluca, capital del Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 2 a 4 grados y una máxima de 16 a 18 grados, manteniendo el ambiente frío gran parte del día.

El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica, sobre todo en zonas abiertas y elevadas.

Además, se mantiene el pronóstico de bancos de niebla en zonas altas del Estado de México y la Ciudad de México, principalmente durante la mañana y la noche, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir en tramos carreteros y vialidades urbanas.

Las autoridades meteorológicas llaman a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias con descargas eléctricas y granizo pueden generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales. Las condiciones podrían mantenerse a lo largo del día, por lo que se recomienda tomar previsiones antes de salir.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento