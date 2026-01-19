Se mantienen heladas y lluvias para este lunes 19 de enero a lo largo del país

Clima se mantiene helado y con lluvias este lunes 19 de enero. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este lunes 19 de enero, el frente frío 29 propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; lluvias muy fuertes en Tabasco y Veracruz; lluvias fuertes en Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo; adicionalmente chubascos en Hidalgo y Yucatán. Por otra parte, la masa de aire polar asociada al sistema frontal, mantendrá ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como ambiente fresco a templado en el sureste mexicano y la península de Yucatán; además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en Veracruz; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Asimismo, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. Además, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este lunes 19 de enero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán

Posible caída de nieve o aguanieve:

  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Nevado de Toluca

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 19 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Baja California Sur y Sonora

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México y Morelos

Vientos y oleaje:

  • Viento de 70 a 90 km/h: Oaxaca y Chiapas
  • Viento de 30 a 50 km/h: golfo de Tehuantepec, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 3 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 2 a 3 metros de altura: costa de Tabasco, Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de -1 a 1 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

