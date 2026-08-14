Lluvias fuertes se pronostican para CDMX este viernes; prevén granizo y viento

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CDMX espera lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma este viernes 14 de agosto. La temperatura mínima se ubicará entre 12 y 14 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C.

Después del mediodía, el ambiente será más cálido y aumentará la nubosidad en el Valle de México. Para la tarde se pronostican lluvias fuertes en la CDMX y precipitaciones de mayor intensidad en zonas del Estado de México.

Lluvias fuertes en CDMX podrían llegar con granizo

En la Ciudad de México se esperan lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo.

También se prevé viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h en zonas de tormenta.

Las condiciones cambiarán a lo largo del día. Durante las primeras horas predominará el ambiente fresco a templado, mientras que después del mediodía se espera un ambiente cálido y nuevamente la presencia de lluvias fuertes.

Estado de México espera lluvias muy fuertes

En el Estado de México, principalmente en las regiones del norte y noroeste, el pronóstico indica lluvias puntuales muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros en 24 horas.

Estas precipitaciones también podrían presentarse con actividad eléctrica y caída de granizo.

Para Toluca, la temperatura máxima pronosticada será de 21 a 23 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 8 y 10 °C.

Temperaturas previstas para este viernes

Para este viernes 14 de agosto, las temperaturas previstas son:

Ciudad de México: máxima de 24 a 26 °C y mínima de 12 a 14 °C.

máxima de 24 a 26 °C y mínima de 12 a 14 °C. Toluca: máxima de 21 a 23 °C y mínima de 8 a 10 °C.

máxima de 21 a 23 °C y mínima de 8 a 10 °C. Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

El pronóstico señala que las condiciones de lluvia aumentarán durante la tarde, con precipitaciones fuertes en la CDMX y muy fuertes en el Estado de México.