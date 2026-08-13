CDMX entregó información incompleta al Inegi para el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026

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CDMX no incluyó información sobre estructura en CENSPE. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México quedó fuera de diversos indicadores del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026 debido a que no entregó completa la información solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi ).

La situación fue dada a conocer este 13 de agosto durante la presentación de los resultados de los censos nacionales de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026.

En una nota metodológica incluida en el documento, el Inegi señaló que la capital del país entregó información parcial.

“Al cierre operativo del CNSPE 2026, Ciudad de México entregó información parcial que no incluye datos del módulo sobre Estructura organizacional y recursos”.

El INEGI da a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026. Estos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública,… — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2026

Faltaron datos sobre recursos y estructura policial

El levantamiento de información para las instituciones estatales de seguridad pública se realizó entre el 23 de febrero y el 13 de julio de 2026.

Al concluir ese periodo, la Ciudad de México no había proporcionado la información correspondiente al módulo de Estructura organizacional y recursos, por lo que quedó fuera de diversas mediciones nacionales relacionadas con recursos humanos, infraestructura policial, unidades especializadas, capacitación, prestaciones laborales y presupuesto.

Uno de los ejemplos aparece en los datos sobre personal de seguridad pública. El Inegi reportó que, al cierre de 2025, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales sumaban 277 mil 137 integrantes, de los cuales 155 mil 858 correspondían a instituciones estatales, aunque esa cifra no incluye a la Ciudad de México.

La exclusión también impactó comparativos sobre el número de policías por entidad federativa y su distribución por sexo.

También afectó estadísticas del 911

La ausencia de información de la capital no sólo se reflejó en los indicadores de personal policial.

En una tabla sobre los principales incidentes reportados a través del 911 durante 2024 y 2025, el Inegi incluyó una nota aclaratoria en la que precisa que los datos de la Ciudad de México quedaron excluidos para efectos comparativos.

“No se incluyeron datos de Ciudad de México porque no proporcionó información del módulo sobre Estructura organizacional y recursos al cierre operativo del censo. Para fines de comparación de los datos, no se incluyó información de dicha entidad federativa en ambos años”.

La CDMX sí aparece en otros indicadores

El Inegi aclaró que la capital no quedó completamente fuera del censo.

La administración capitalina sí entregó información correspondiente a otros apartados relacionados con el ejercicio de la función de seguridad pública, por lo que aparece en estadísticas sobre puestas a disposición de personas, faltas cívicas y presuntos delitos.

Sin embargo, la falta de datos en el módulo de estructura y recursos impidió que la Ciudad de México fuera considerada en varios de los principales indicadores utilizados para comparar a las corporaciones policiales estatales del país.

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