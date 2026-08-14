Activan Alerta Amarilla en 11 alcaldías por lluvia y posible caída de granizo

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Activan Alerta Amarilla en 11 alcaldías por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 11 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves.

Las demarcaciones bajo alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

De acuerdo con el aviso, se prevén lluvias durante el periodo de 18:00 a 22:00 horas.

Entre los fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias fuertes

Posible caída de granizo

Encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas

y corrientes de agua sobre calles y avenidas Caída de ramas, árboles y lonas

La aglomeración de nubes se va incrementando poco a poco

De acuerdo con el monitoreo de Meteo Alert, una fuerte tormenta acompañada de granizo se extiende por la zona de Azcapotzalco y el noroeste de la Ciudad de México, con actividad también en áreas conurbadas del Estado de México.

El reporte señala condiciones de tormenta en la zona comprendida entre Tepotzotlán, Cuautitlán, Tultitlán, Tlalnepantla y alrededores.

🔴⛈️Fuerte tormenta con granizo se extiende entre en Azcapotzalco #CDMX especialmente en la conurbación entre Tepotzotlán, Cuautitlán, Tultitlán, Tlalnepantla y alrededores



Se desplaza en dirección surponiente hacia Edomex



Así la vista desde CDMX pic.twitter.com/7MFvTMeIgj — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) August 13, 2026

Según el informe detallado por Protección Civil, las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos y corrientes de agua; además de caída de ramas, árboles y lonas.

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