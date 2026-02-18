El clima en CDMX dará tregua al frío con una tarde cálida

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Este miércoles 18 de febrero, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo despejado a parcialmente nublado, con presencia de bruma durante el día y sin lluvia, de acuerdo con el pronóstico oficial. El ambiente será fresco por la mañana y cálido por la tarde, con temperaturas que alcanzarán hasta los 29 °C en la capital.

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco a templado en la región. En zonas serranas del Estado de México habrá ambiente frío con posibles heladas, por lo que se recomienda tomar precauciones si vives o viajas a esas áreas

Por la tarde cambiarán las condiciones. Se prevé ambiente cálido en la región y caluroso en el suroeste del Estado de México. El cielo estará parcialmente nublado, pero no se esperan precipitaciones en la CDMX ni en territorio mexiquense.

En cuanto a temperaturas:

Ciudad de México : Mínima de 10 a 12 °C Máxima de 27 a 29 °C

: Toluca, Estado de México : Mínima de 3 a 5 °C Máxima de 25 a 27 °C

:

El contraste será notable en el Estado de México, donde las zonas altas amanecerán con frío intenso, mientras que por la tarde el calor se hará presente.

También se pronostica viento del sur y suroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar ligera sensación térmica menor durante la mañana y mover polvo en zonas abiertas.

Aunque el día estará mayormente estable y sin lluvia, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado ante el aumento de temperatura por la tarde y abrigarse temprano, especialmente en zonas altas del Edomex.

El pronóstico no contempla cambios importantes en las próximas horas, por lo que se espera una jornada con cielo despejado, bruma matutina y ambiente cálido en CDMX y Edomex.