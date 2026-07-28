Este martes la CDMX tendrá cielo nublado y ambiente templado con lluvias fuertes

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias podrían terminar a las 20:00 horas. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 28 de julio de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado y ambiente templado a cálido, así como posibilidad de lluvias fuertes a lo largo del día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, así como presencia de bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas por la mañana, con ambiente templado a cálido en la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?

Por otra parte, para este miércoles se pronostica cielo medio nublado con presencia de bruma en la mañana,a sí como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

Mientras que se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro y oeste) e intervalos de chubascos (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente sur de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.