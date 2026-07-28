Benito Juárez, entre las alcaldías con más denuncias por despojo

GENERANDO AUDIO...

En la alcaldía Benito Juárez se han iniciado 133 carpetas de investigación por despojo de viviendas entre enero y junio de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto representa, en promedio, una denuncia cada 33 horas en la demarcación.

La colonia Del Valle es una de las zonas donde vecinos han reportado casos recientes de invasión de inmuebles. Habitantes afectados aseguran que, pese a presentar denuncias y pruebas, continúan enfrentando dificultades para recuperar sus propiedades.

De enero a junio de 2026, la Ciudad de México acumuló 2 mil 66 denuncias por despojo. En ese periodo, Benito Juárez ocupó el quinto lugar entre las alcaldías con más carpetas de investigación por este delito, con 133 casos.

El listado lo encabeza Iztapalapa, con 291 denuncias, seguida de Gustavo A. Madero con 217, Cuauhtémoc con 205 y Coyoacán con 138, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la colonia Del Valle, recientemente se documentó el intento de invasión de una vivienda ubicada en Cerrada Matías Romero 18. De acuerdo con los afectados, una mujer ingresó de manera ilegal al inmueble. Aunque presentaron pruebas ante las autoridades, señalan que fue puesta en libertad, mientras que el predio permanece resguardado en espera de que se determine su situación jurídica.

Una vecina de la zona cuestionó la actuación de las autoridades y afirmó que, pese a demostrar la propiedad del inmueble, los afectados continúan sin una solución.

“¿Cómo es posible que las personas que te están agrediendo tengan más derechos y las autoridades las dejen actuar? Cuando tú demuestras, compruebas y estás en una situación de desesperación, te preguntas: ‘¿Qué más necesito?’”.

Los afectados denuncian que la presunta invasora tendría vínculos con una red dedicada al despojo en la zona.

“Además, ya se demostró que no solamente actuó en mi propiedad, sino también en otro lugar; que tiene vínculos y que está dentro del gobierno”.

Otros casos de despojo en la CDMX

Otro caso ocurrió hace unas semanas en un inmueble ubicado en Martín Mendalde 928, que perteneció al muralista Jorge González Camarena. Adriana González Camarena, denunciante, aseguró que la problemática afecta a varias familias de la zona y afirmó que existen múltiples casos similares.

“Y creo que a todo el mundo nos afecta, o sea, ya sé que también se metieron a la casa del vecino, de mi abuelo. Y así como esas muchísimas casas”.

Una afectada relató que al llegar a su propiedad encontró a un grupo de personas armadas y que, según su testimonio, la policía les indicó que no podía brindarles protección. También denunció que a los propietarios se les exige acreditar la posesión del inmueble con diversos documentos mientras los invasores permanecen en el lugar.

La problemática también se presenta en Iztapalapa, la alcaldía con mayor número de denuncias por despojo en la capital.

Las cifras oficiales muestran que las denuncias por despojo continúan acumulándose en distintas alcaldías de la Ciudad de México, mientras los casos siguen su curso ante las autoridades correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.