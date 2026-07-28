Incendio moviliza cuerpos de emergencia en el Centro de la CDMX

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Fuerte incendio en el Centro de la CDMX moviliza a Bomberos

Un fuerte incendio se registra la noche de este lunes en calles del Centro Histórico de la CDMX, donde servicios de emergencia ya trabajan para controlar el fuego. El siniestro ocurre sobre Isabel la Católica, entre República de El Salvador y República de Uruguay, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio afecta el último piso de un edificio. Las autoridades mantienen un operativo en la zona y pidieron a la población evitar el área mientras continúan las labores para sofocar las llamas.

En el sitio trabajan Bomberos de la CDMX, quienes desplegaron camiones para atender la emergencia. Hasta el momento, los cuerpos de auxilio continúan con las maniobras para controlar el fuego.

⚠️ #ÚltimaHora



Reportan un incendio en el Centro Histórico en Isabela Católica y República del Salvador.



Información en proceso…



📹 Raúl Gutierrez pic.twitter.com/znmyYj9Jo9 — Uno TV (@UnoNoticias) July 28, 2026

El incendio permanece activo y la zona fue acordonada como medida preventiva. Las autoridades buscan evitar que las llamas se propaguen hacia otros inmuebles cercanos.

Las autoridades también solicitaron a automovilistas y peatones evitar transitar por la zona, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del incendio ni se ha informado sobre personas lesionadas. Los servicios de emergencia permanecen en el lugar mientras continúan las labores para controlar la situación.

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