VIDEO: dos mujeres policías protagonizan pelea en estación del Metrobús de la CDMX

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Mujeres policías se agarran a golpes en estación del Metrobús. Foto: Gettyimages

Una pelea entre dos uniformadas de la Policía Auxiliar fue captada en video al interior de la estación Ayuntamiento de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México. Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ambas ya fueron identificadas y serán investigadas para determinar las sanciones correspondientes.

🚨⚠️ Reportan riña entre policías en estación del Metrobús ⚠️🚨



Un usuario reportó que este mediodía, alrededor de las 12:46 horas, presenció una presunta agresión entre dos elementos de la Policía en la estación Ayuntamiento del Metrobús.



De acuerdo con su testimonio, una de… pic.twitter.com/OKnGIsLEGI — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 27, 2026

Video muestra pelea entre policías en estación del Metrobús

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la pelea ocurrió alrededor de las 12:46 horas en la plataforma de la estación Ayuntamiento. En el video se puede ver cómo una de las oficiales toma del cabello a la otra, la somete y posteriormente le propina dos puñetazos en el rostro.

Según el testimonio de un usuario, una de las oficiales habría iniciado la agresión, mientras que la otra respondió para defenderse. En las imágenes se observa cómo ambas uniformadas intercambian golpes mientras usuarios del sistema de transporte pasan a un costado y otros graban lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

SSC investiga los hechos y cita a las dos oficiales

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que Personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de la riña ocurrida en la estación.

La #SSC informa:



Personal de Inspección Policial de la #PolicíaAuxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de una riña entre dos mujeres policías auxiliares en la Plataforma de la Estación Ayuntamiento, de la #Línea1 del @MetrobusCDMX.



Ambas… pic.twitter.com/8NppPZE3qB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 27, 2026

La dependencia señaló lo siguiente:

“Personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de una riña entre dos mujeres policías auxiliares en la Plataforma de la Estación Ayuntamiento, de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México”.

Asimismo, precisó que ambas oficiales ya fueron identificadas y deberán rendir su declaración.

Determinarán las sanciones conforme al reglamento en asuntos internos

La SSC informó que las dos policías fueron citadas a comparecer como parte de las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

La dependencia agregó que las indagatorias permitirán determinar la sanción correspondiente, de acuerdo con los reglamentos y estatutos internos de la corporación.

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