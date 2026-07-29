Continuarán las lluvias este miércoles en la CDMX, con cielo nublado y ambiente cálido
Este miércoles 29 de julio de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo medio nublado a nublado, así como ambiente cálido con intervalos de chubascos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana la CDMX tendrá cielo medio nublado con presencia de bruma y ambiente fresco y frío en zonas altas, así como cielo medio nublado a nublado durante la tarde.
Asimismo, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro y oeste), mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, para este jueves se pronostica cielo medio nublado con presencia de bruma por la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad durante la tarde.
Mientras que también se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en elEstado de México (oeste y suroeste) e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.