En la mira redes de despojo; asegura la FGJ CDMX

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Las redes de despojo que operan en la Ciudad de México están bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), que aseguró tener identificados a algunos de los presuntos responsables de este fenómeno. La fiscal general, Bertha Alcalde, informó que ya existen investigaciones en curso contra actores considerados objetivos prioritarios.

El anuncio ocurre tras diversos casos de despojo de viviendas que han sido difundidos en redes sociales. Uno de ellos corresponde a un inmueble ubicado en Cerrada Matías Romero, en la colonia Del Valle, donde vecinos confrontaron a personas que presuntamente intentaban ocupar de manera ilegal una casa.

FGJ CDMX identifica redes de despojo como objetivos prioritarios

Durante su informe mensual, Bertha Alcalde afirmó que la FGJ CDMX ya tiene identificadas algunas redes de despojo vinculadas con este delito.

“Sí tenemos identificadas algunas redes vinculadas a este fenómeno, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de despojos”, señaló.

De acuerdo con la información presentada, estas organizaciones presuntamente operan en viviendas abandonadas o habitadas por personas adultas mayores. Además, se presume que podrían estar coludidas con policías, ministerios públicos, notarías y empleados del Registro Público.

Investigan a mujer relacionada con caso en la colonia Del Valle

La fiscal informó que también se investiga a una mujer que fue señalada tras difundirse en redes sociales el caso ocurrido en una vivienda de Cerrada Matías Romero, en la colonia Del Valle.

Al respecto, explicó que las víctimas no habían identificado a las personas que ingresaron al inmueble, pero aseguró que la investigación registra avances.

“Tenemos elementos muy importantes para avanzar… estamos avanzando”, declaró.

Bertha Alcalde aclaró que la investigación busca deslindar responsabilidades y determinar la posible participación de las personas involucradas.

Asimismo, precisó que la mujer señalada no es funcionaria del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Esta persona entiendo que el propio Poder Judicial lo comunicó, es una persona que el Poder Judicial certifica como mediadora; es distinto a que sea funcionaria”, explicó.

La fiscal confirmó que este miércoles 29 de julio se realizará una mesa de diálogo con víctimas de despojo para dar seguimiento a estos casos.

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