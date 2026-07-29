Mujer de 72 años choca y termina con su camioneta dentro de una tienda de vinos en CDMX

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Camioneta irrumpe en tienda de vinos de Lomas de Chapultepec. Foto: SSC

Una mujer de 72 años perdió el control de su camioneta cuando intentaba estacionarse y terminó impactándose contra una tienda de venta de vinos en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Monte Everest y Monte Athos, donde policías acudieron tras recibir el reporte de un percance vial.

En el sitio encontraron una camioneta color gris incrustada en el establecimiento. La conductora explicó a los oficiales que, al intentar ingresar a uno de los cajones de estacionamiento ubicados sobre la acera, perdió el control del vehículo y se impactó contra el local.

Camioneta irrumpe en tienda de vinos de Lomas de Chapultepec. Foto: SSC

Una mujer sufrió crisis nerviosa tras el impacto

En el lugar también se encontraba una mujer de 31 años, quien resultó lesionada a consecuencia del accidente. Paramédicos de Protección Civil la valoraron y diagnosticaron con crisis nerviosa y golpes contusos, aunque determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.

Camioneta irrumpe en tienda de vinos de Lomas de Chapultepec. Foto: SSC

Seguros atenderán el pago de los daños

Tras el incidente acudieron representantes de las aseguradoras tanto de la automovilista como del establecimiento comercial, quienes quedaron a cargo de realizar los trámites correspondientes para llegar a un acuerdo por el pago de los daños ocasionados.

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