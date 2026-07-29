Lluvias activan alerta doble en 12 alcaldías de la CDMX; se registran inundaciones
Ante la persistencia de las lluvias en la Ciudad de México, autoridades activaron la Alerta Naranja en tres alcaldías y la Alerta Amarilla en 9 demarcaciones, mientras se registran afectaciones en diversos puntos.
Asimismo, mientras se prevé que las precipitaciones pluviales persistan durante la noche en la capital del país, durante la tarde-noche se ha registrado actividad eléctrica intensa.
¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de 22:30 a las 00:00 horas, se activaron dos alertas en 12 demarcaciones de la CDMX:
- Alerta Naranja (entre 30 y 49 mm):
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Iztapalapa
- Alerta Amarilla (entre 15 y 29 mm):
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
De igual forma, la dependencia capitalina detalló que se observan lluvias de intensidad moderada en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, así como de intensidad débil en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Toda vez que en redes sociales usuarios destacaron que las precipitaciones afectaban de forma generalizada en las 16 demarcaciones, donde incluso podía verse la actividad eléctrica en el cielo.
En tanto que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y el cuerpo de Bomberos atendieron algunas inundaciones en diversos puntos de la Ciudad de México.
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