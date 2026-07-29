Lluvias activan alerta doble en 12 alcaldías de la CDMX; se registran inundaciones

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Foto: X: @Bomberos_CDMX

Ante la persistencia de las lluvias en la Ciudad de México, autoridades activaron la Alerta Naranja en tres alcaldías y la Alerta Amarilla en 9 demarcaciones, mientras se registran afectaciones en diversos puntos.

Asimismo, mientras se prevé que las precipitaciones pluviales persistan durante la noche en la capital del país, durante la tarde-noche se ha registrado actividad eléctrica intensa.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del martes 28/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia y @Alc_Iztapalapa.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/C2E4ToqtNj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 29, 2026

¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de 22:30 a las 00:00 horas, se activaron dos alertas en 12 demarcaciones de la CDMX:

Alerta Naranja (entre 30 y 49 mm): Álvaro Obregón Benito Juárez Iztapalapa

(entre 30 y 49 mm): Alerta Amarilla (entre 15 y 29 mm): Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Cuauhtémoc Iztacalco Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tlalpan Venustiano Carranza

(entre 15 y 29 mm):

#Reportando ⛈️ | Noche con lluvia en gran parte de la #CDMX. 🔴



📡⛈️ En imágenes de radar se observa lluvia en prácticamente toda la Ciudad, destacando lluvia localmente FUERTE sobre #ÁlvaroObregón, #BenitoJuárez, #Coyoacán, #MagdalenaContreras y #GustavoAMadero.



⚠️ En próximos… pic.twitter.com/cSXY156BQB — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 29, 2026

De igual forma, la dependencia capitalina detalló que se observan lluvias de intensidad moderada en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, así como de intensidad débil en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Toda vez que en redes sociales usuarios destacaron que las precipitaciones afectaban de forma generalizada en las 16 demarcaciones, donde incluso podía verse la actividad eléctrica en el cielo.

En tanto que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y el cuerpo de Bomberos atendieron algunas inundaciones en diversos puntos de la Ciudad de México.

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