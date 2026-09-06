Domingo caluroso en la CDMX, pero con cielo nublado y probabilidad de lluvias con granizo

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Foto: Cuartoscuro

Este domingo 6 de septiembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente cálido y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para la CDMX es de cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco durante la mañana, así como frío en zonas altas del Estado de México, con ambiente cálido con cielo nublado por la tarde.

Asimismo, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (oeste y centro) y en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

¿Cómo estará el clima este lunes en la CDMX?

Por otro lado, para este lunes se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco durante la mañana, así como frío en las zonas de montaña del Estado de México, toda vez que por la tarde se prevé ambiente templado a cálido y cielo nublado.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (noroeste) y en CDMX, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

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