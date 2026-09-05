Atacan 40 invasores casa en GAM; detienen a 14 tras persecución

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Un grupo de alrededor de 40 personas armadas intentó invadir una vivienda de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, el pasado 24 de agosto de 2026. Los involucrados entraron al inmueble y comenzaron a sacar pertenencias.

Los hechos fueron captados por cámaras del C5 de la Ciudad de México. En las imágenes se observa a varias personas con sudaderas y gorras, utilizadas para evitar ser identificadas, mientras corren hacia el domicilio. Las víctimas alertaron a las autoridades mediante una llamada al 911.

Invasores sacan pantalla, refrigerador y pertenencias de casa en GAM

Parte del grupo sacó a la calle una pantalla y un refrigerador. Otros involucrados cargaron bolsas de plástico rojas con pertenencias que encontraron dentro de la vivienda.

Tras recibir el reporte, la Policía acudió al lugar. Al escuchar las sirenas de las patrullas, los presuntos despojadores comenzaron a correr y, por las prisas, dejaron abandonada la pantalla.

Los involucrados huyeron hasta el punto donde tenían estacionadas varias motocicletas. Desde ahí escoltaron un automóvil gris, en el que subió el presunto líder del grupo.

C5 sigue ruta de escape de presuntos despojadores

Los monitoristas del C5 dieron seguimiento a la ruta utilizada para escapar y lanzaron una alerta a los oficiales que participaban en el operativo.

La información permitió que los policías alcanzaran a los involucrados unas cuadras más adelante. Los agentes rodearon el automóvil gris y detuvieron a sus ocupantes.

Detienen a 14 por intento de despojo con violencia en GAM

Al final del operativo, 14 personas fueron detenidas y trasladadas ante el Ministerio Público, donde se deslindarán responsabilidades por el delito de despojo con violencia.

Las imágenes del C5 registraron desde la llegada del grupo a la vivienda hasta parte de su escape, lo que permitió a los monitoristas seguir sus movimientos y alertar a los policías.

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