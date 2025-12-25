GENERANDO AUDIO...

Este jueves 25 de diciembre de 2025 se pronostica cielo medio nublado en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se prevé ambiente templado con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

El clima para este viernes

Para este día se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, con ambiente frío a fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, el ambiente será templado con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos dispersos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 19 a 21 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C.

Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

