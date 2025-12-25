GENERANDO AUDIO...

Se frena desalojo del refugio de perros y gatos. Foto: Cuartoscuro

Un tribunal federal ordenó la restitución inmediata del predio donde opera el Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, el cual está destinado al resguardo de perros y gatos.

De acuerdo con una resolución del Juzgado Noveno de Distrito, en seguimiento a los lineamientos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se concedió la suspensión definitiva para frenar cualquier acto de ejecución relacionado con el juicio ordinario civil 362/2021 y se ordenó que la asociación civil sea restituida de inmediato en la posesión de una fracción del inmueble.

La medida se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo y está condicionada al pago de una garantía económica de 30 mil pesos, destinada a cubrir posibles daños y perjuicios a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, que actualmente mantiene el control del predio.

Protección de los animales y llamado a autoridades

Con esta resolución, el Refugio Franciscano podrá retomar la protección y cuidado de los animales que permanecen en el lugar.

En su comunicado, la asociación expresó una profunda preocupación por el estado de salud y el número de perros y gatos bajo resguardo, ya que aseguran que tenían registrados mil 95 perros, mientras que la fundación reporta una cifra menor.

Asimismo, el fallo judicial extiende sus efectos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Brigada de Vigilancia Animal y la alcaldía Cuajimalpa, a quienes se les ordena abstenerse de ingresar o intervenir en el inmueble una vez notificada la resolución y exhibida la garantía correspondiente.

Denuncian presunta sustracción de animales

León Téllez Berlanga, integrante del patronato del Refugio Franciscano, denunció la posible sustracción de animales luego de que el martes por la tarde observaran la salida de dos camionetas con jaulas cubiertas por lonas, sin que se les permitiera verificar su contenido, situación que generó alarma entre voluntarios y vecinos.

Tras el incidente, habitantes de zonas cercanas como Cuajimalpa centro, Acopilco y Santa Fe acudieron al lugar y formaron un cinturón humano en la entrada del predio para impedir el ingreso o salida de más vehículos, mientras se concreta la restitución ordenada por el tribunal.

El Refugio Franciscano hizo un llamado a las autoridades capitalinas para que garanticen el cumplimiento inmediato de la suspensión definitiva, al señalar que se trata de una orden judicial obligatoria y que la prioridad es salvaguardar la integridad de los animales.

Antecedentes del Refugio Franciscano

El conflicto legal por el predio donde opera el Refugio Franciscano no es nuevo, desde 2021, la asociación civil enfrenta un juicio ordinario civil (362/2021) relacionado con la posesión del inmueble ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

De ese proceso derivaron órdenes judiciales de desalojo, que fueron impugnadas por el refugio mediante juicios de amparo. En días recientes, un tribunal colegiado emitió lineamientos que permitieron primero la concesión de una suspensión provisional y posteriormente una suspensión definitiva, con el objetivo de frenar el desalojo y garantizar la protección de los perros y gatos mientras se resuelve el fondo del litigio.

