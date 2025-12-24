¿Todo listo para la cena? Abarrotan Central de Abasto por compras navideñas

GENERANDO AUDIO...

Central de Abasto de CDMX, abarrotada por compras. Foto: Cuartoscuro

A solo unas horas de la cena de Navidad, la Central de Abasto lució abarrotada. Miles de personas realizaron compras de último momento, aprovechando la variedad de productos y los precios más competitivos que ofrece el mercado mayorista.

Entre los consumidores, Alma Lilian Sánchez detalló que adquirió varios kilos de carne: “Surtí desde cinco kilos de pierna, ocho kilos de lomo”, mientras que Marisol Limón explicó que su cena incluirá pierna enchilada, costillita y espagueti: “Vamos a preparar pierna enchilada, costillita enchilada, espagueti”.

Variedad de productos y precios en la Central

El recorrido por los pasillos mostró que el pavo natural mantiene su precio en 85 pesos el kilo, mientras que el pavo ahumado se vende en 125 pesos. La molida de res para relleno está en 185 pesos el kilo, y la de puerco en 105.

Los romeritos también destacaron por su diversidad de precios: según el comerciante Erasmo Juárez, van de 20 a 35 pesos, dependiendo de la calidad y limpieza del producto. El bacalao se mantiene como uno de los productos más caros, a 400 pesos el kilo.

Compras de pánico y presupuestos elevados

Algunos consumidores comentaron que la cena navideña representará un gasto considerable. Juan Aparicio señaló que su compra ya suma cerca de dos mil pesos, mientras que Alma Sánchez aseguró que llevó 3 mil 700 pesos y aún recibió cambio: “No me los terminé, llevo muchísimo”.

A pesar de los precios, los consumidores coincidieron en que el costo de la cena sigue siendo más económico en la Central de Abasto que en otros mercados o supermercados.

Incremento en el costo de la cena navideña

De acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la cena de Navidad 2025 costará 17% más respecto a 2024, pese a la variedad y disponibilidad de productos en la Central. Los consumidores aprovecharon para surtirse de frutas, verduras, cremería y mariscos, consolidando el flujo de visitantes en el mercado.

