Clima en CDMX para este lunes 31 de agosto: lluvias, calor y posible granizo

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Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 31 de agosto las lluvias no se detendrán en la Ciudad de México, con probabilidad de chubascos.

Por su parte, el termómetro oscilará de forma similar a los últimos días, con temperatura máxima esperada de 26 °C, según informó el SMN.

Esta noche en la Ciudad de México, se mantendrá el ambiente #templado a #fresco y el cielo mayormente #nublado.



Aún existen condiciones para #lluvias con #chubascos.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/AIEAue12va — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 31, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 31 de agosto

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. Continuarán los chubascos y las lluvias fuertes en ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.

Del mismo modo, este 31 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante los rayos UV:

En caso de altos índices de rayos UV, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Utiliza gafas, gorra y bloqueador solar

Evita exposición prolongada al sol

Usa ropa de algodón, manga larga y colores claros

Protege a adultos mayores y niños

Se registran Índices de #Radiación UV extremadamente altos en la Ciudad de México. Sigue estas recomendaciones y mantente informado.



✅Utilizar gafas y gorra

✅Usar bloqueador

✅Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/nePqY3CbqM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 30, 2026

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