Dos motociclistas mueren tras derrapar en La Pera, en la México-Cuernavaca

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

Dos motociclistas murieron luego de sufrir un accidente cuando circulaban por la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la curva conocida como La Pera, en dirección a la Ciudad de México.

El percance ocurrió cerca del kilómetro 67 de esta vía, donde los primeros reportes señalan que la motocicleta en la que viajaban las víctimas derrapó.

Accidente de bikers mortal en la curva de la Pera, en la México Cuernavaca. Preliminar, dos personas muertas. #Bikers#Autopistas@CAPUFE pic.twitter.com/OVxNSriqKt — Juan Rivas (@Rivas_Juan) August 30, 2026

Hay afectaciones en la autopista México-Cuernavaca Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que el accidente ya fue atendido en la autopista México-Cuernavaca, por lo que las labores relacionadas con el percance concluyeron. Sin embargo, el organismo reportó que permanece carga vehicular en la zona, por lo que los automovilistas que circulan hacia la Ciudad de México pueden encontrar tráfico en este tramo. CAPUFE pidió a los conductores manejar con precaución y atender las indicaciones viales mientras continúa la circulación en la zona. ⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️#AutMéxicoCuernavaca, km 66, dirección CDMX.



El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular.



Maneja con precaución. Para más información llama al 0️⃣7️⃣4️⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) August 30, 2026

¿Qué pasó en La Pera?

Tras el accidente, se registró la movilización de servicios de emergencia y autoridades en este tramo de la autopista México-Cuernavaca.

Al llegar al sitio, se confirmó que dos personas habían perdido la vida como consecuencia del percance.

De manera preliminar se ha señalado que el accidente pudo estar relacionado con un posible exceso de velocidad; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, no se han informado las identidades de las dos víctimas ni se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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