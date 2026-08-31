Denuncian robo de aretes a señoras de la tercera edad, en Xochimilco; llegaron por la espalda y huyeron

| 18:06 | J.L. Márquez | Uno TV
Asalto Xochimilco
Foto: Getty Images

A través de redes sociales denunciaron a un par de asaltantes que le quitaron los aretes a dos señoras de la tercera edad. De acuerdo con los reportes, los hechos habrían ocurrido en la alcaldía Xochimilco, de la Ciudad de México.

Denuncian robo de aretes a señoras de la tercera edad, en Xochimilco

En grupos de Facebook y páginas de vecinos de Xochimilco, se difundió recientemente un video que muestra un asalto en el que despojaron de sus pertenencias a dos adultas mayores, a plena luz del día.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos señoras paradas frente a una tienda, observaban los productos a la venta. Mientras estaban distraídas, dos sujetos se acercaron por detrás, les arrancaron los aretes y huyeron del lugar.

Las publicaciones mencionan que el robo se presentó en la calle Francisco I. Madero, en el centro de Xochimilco. El material de la cámara tiene fecha del 29 de agosto del presente año.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre los hechos que se muestran en el video; tampoco se sabe si los responsables han sido identificados y/o detenidos.

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