El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvia y 28 grados para este lunes 20 de julio en CDMX

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CDMX tendrá lluvias y calor este lunes. Foto: Getty

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este lunes 20 de julio, se prevén más lluvias en la Ciudad de México, en especial durante la tarde.

Del mismo modo, de acuerdo con el Meteorológico, la temperatura volverá a aumentar para este lunes, pues el termómetro alcanzará los 28 °C.

El ambiente se mantendrá de cálido a templado, con cielo mayormente nublado; aún se pueden presentar algunas #lluvias ligeras.



Para mañana, ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado y lluvias ligeras vespertinas.



🌡️#TemperaturaActual: 22 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/j2MQ88tJNY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 20 de julio

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Seguirán las lluvias en ambas entidades, con chubascos en la capital y precipitaciones fuertes en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 20 de julio se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h en zonas de tormenta.

Recomendaciones ante los rayos UV:

Ante los rayos UV, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Utilizar gorros, sombreros y gafas de sol

Usar bloqueador solar

Priorizar el uso de playeras de manga larga

Evitar la exposición al sol en horas de mayor intensidad

Ante el índice extremadamente alto de #RadiaciónUV en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xIwaenRKBF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 19, 2026

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