España festeja el título del Mundial en CDMX: 110 mil en el Zócalo y fiesta en el Ángel y Fuente de Cibeles

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España festeja el Mundial en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Los festejos por el campeonato de España en el Mundial 2026 también llegaron a la Ciudad de México. Cientos de aficionados se reunieron en la Fuente de Cibeles tras la victoria de La Roja sobre Argentina. Al mismo tiempo, 110 mil personas siguieron la final en el FIFA Fan Festival del Zócalo, una jornada que concluyó con saldo blanco, informó el Gobierno capitalino.

La celebración reunió a integrantes de la comunidad española, mexicanos y visitantes extranjeros. Mientras en la colonia Roma Norte se replicó la tradicional fiesta madrileña en la Fuente de Cibeles, en el Centro Histórico miles de aficionados disfrutaron la transmisión del partido bajo un operativo especial de seguridad y movilidad.

España celebra el Mundial 2026 en la Fuente de Cibeles de CDMX y en el Ángel de la Independencia

Tras el silbatazo final, decenas de seguidores comenzaron a llegar a la Fuente de Cibeles y al Ángel de la Independencia. Ahí, ondearon banderas de España, portaron camisetas de La Roja y entonaron cánticos para celebrar el segundo título mundial de la selección dirigida por Luis de la Fuente.

🇪🇸 Aficionados y simpatizantes de España se reunieron en la Fuente de Cibeles para celebrar el triunfo de la selección española en la final de la Copa del Mundo.



Con banderas y porras, los seguidores festejaron el campeonato en este punto de la CDMX pic.twitter.com/cU5HTMXEoM — Laura Brugés (@LauraBruges) July 19, 2026

Entre abrazos, porras y fotografías con una réplica de la Copa del Mundo, los aficionados recrearon el ambiente visto en días pasados. También participaron mexicanos y algunos seguidores argentinos que presenciaron el festejo después de la final.

En la Fuente de Cibeles, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, continúan los festejos de aficionados de la Selección de #España. @SSC_CDMX resguarda la zona. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/K8MpAyuawW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 20, 2026

Asimismo, en videos a través de redes sociales, pueden observarse momentos de los festejos de los aficionados tras la final del Mundial 2026.

Así concluye la justa mundialista en el Ángel de la Independencia pic.twitter.com/IBPYdrtPy8 — YANELI PULIDO (@NAHIELLIPULIDO) July 19, 2026

⚽️ El Ángel también se volvió punto de reunión por el fin de la fiesta mundialista o por el triunfo de España 🇪🇸 pic.twitter.com/l9Qa4Omp5i — Laura Brugés (@LauraBruges) July 20, 2026

FIFA Fan Festival reúne a 110 mil personas en el Zócalo

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que 110 mil aficionados asistieron al FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo para seguir la final del Mundial 2026.

La dependencia detalló que, durante los 32 días del festival en el Zócalo y las 16 alcaldías, la asistencia acumulada fue cercana a dos millones de personas.

Como parte del operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó filtros de acceso, recorridos preventivos y cortes a la circulación para garantizar la seguridad de los asistentes.

Además, autoridades decomisaron y destruyeron bebidas alcohólicas que eran transportadas en dos camionetas sobre Paseo de la Reforma y aseguraron más bebidas en la avenida 20 de Noviembre.

#FestejaConResponsabilidad | Continúa el dispositivo de seguridad y prevención de policías de la #SSC en la Glorieta de Cibeles por los festejos de aficionadas y aficionados tras el triunfo de la #SelecciónEspañola en la Copa Mundial de Futbol 2026, donde se realizó el decomiso y… pic.twitter.com/nEpDjAQx7l — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 20, 2026

El Gobierno de la Ciudad de México destacó que todas las actividades concluyeron sin incidentes mayores, gracias a la coordinación entre dependencias de seguridad, protección civil, movilidad, servicios urbanos y atención médica.

#TarjetaInformativa | La @SeGobCDMX informa que concluyeron las actividades del FIFA Fan Festival instalado en el #Zócalo capitalino y en las 16 alcaldías capitalinas con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, espacio que durante 32 jornadas se consolidó como un punto de… pic.twitter.com/q4wSZ4acjp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 20, 2026

De esta manera, la CDMX despide la Copa del Mundo, luego del título obtenido por la Selección de España ante el combinado de Argentina.

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