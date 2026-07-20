Metro CDMX hoy lunes 20 de julio: así opera el servicio en todas las líneas

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Así opera el Metro CDMX este lunes. Foto: Cuartoscuro

Comienza una nueva semana para el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), transporte que es utilizado por miles de usuarios diariamente. Sin embargo, para este lunes 20 de julio, no se tienen previstos cierres de estaciones.

Luego de las remodelaciones en la Línea 2 y en la Línea 7, que provocaron suspensión del servicio en varias estaciones, usuarios fueron afectados en sus traslados. No obstante, por el momento, el Metro CDMX no ha anunciado modificaciones en su servicio.

Servicio inicia con normalidad en toda la red

A pesar de las recientes remodelaciones, así como de la lluvia presentada en algunos puntos de la capital este domingo, el servicio en las 12 líneas del Metro CDMX inicia con normalidad.

De este modo, desde las 5:00 horas y hasta las 00:00 horas, los usuarios pueden descender y ascender en todas las estaciones de toda la red, ya que no hay cierres previstos. No obstante, los trabajos de remodelación continúan en estaciones particulares, sin afectar el paso de los trenes.

¿Cierra la Línea 3 por remodelaciones?

Una de las próximas líneas a remodelarse, de acuerdo con lo anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es la Línea 3, la cual corre desde Indios Verdes hasta Universidad.

Sin embargo, los trabajos de remodelación comenzarán en el 2027, por lo que, de momento, no hay cierres previstos en ninguna de las 21 estaciones que integran esta línea.

Lluvias o anomalías podrían afectar el servicio

Para este lunes 20 de julio, se mantiene el pronóstico de lluvias en la Ciudad de México. Debido a ello, como ocurrió este domingo, ante la presencia de precipitaciones el servicio podría verse afectado por la activación de la marcha de seguridad.

A su vez, anomalías e imprevistos podrían retrasar el paso de los trenes o provocar cierres temporales en las estaciones. De esta manera, te recomendamos estar al pendiente del estado del servicio en las redes sociales del Metro CDMX, así como en unotv.com.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/pyFsl08xiH — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

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