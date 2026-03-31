Clima en Coahuila: pronostican granizadas y lluvias para este miércoles 1 de abril

| 13:39 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Pronostican lluvia y granizadas en Coahuila.
Pronostican lluvia y granizadas en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que pronostica granizadas y lluvias en el estado de Coahuila para este miércoles 1 de abril de 2026. Sin embargo, esto no quiere decir que no se registrarán altas temperaturas que alcanzarán hasta los 40 grados.

Granizadas y lluvias en Coahuila

El pronóstico de los meteorólogos mexicanos señala que entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril de 2026, una línea seca se establecerá sobre el norte de México, la cual, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Pero también los expertos aseguran que podría generar chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Sí, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila y viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

También hará calor en Coahuila

A pesar de que se pronostican lluvias y posibles granizadas en el estado de Coahuila, los meteorólogos mexicanos también aseguran que hará mucho calor este miércoles 1 de abril.

¿Por qué? Porque se registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados en territorio coahuilense.

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