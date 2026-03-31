Este martes continuarán las lluvias en la mayor parte del país, con caída de granizo en centro, oriente y sureste

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Foto: Gettyimages

Este martes 31 de marzo de 2026, una circulación ciclónica se desplazará sobre el occidente, centro y noreste del país, ocasiondo fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur; y con posible caída de granizo en estados del centro, oriente y sureste, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

A su vez, durante la mañana continúa la posibilidad de caída de aguanieve, en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4 mil 200 msnm del centro y oriente del país.

¿Dónde lloverá este martes?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Oaxaca Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Michoacán Puebla Veracruz Tabasco

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Durango Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Tlaxcala Morelos Guerrero Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua Nayarit Jalisco Colima

: Probabilidad de caída de aguanieve, por la mañana : zonas montañosas superiores a 4,200 msnm del centro y oriente del país.

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste). 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Viento de componente norte de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Oleaje: 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Yucatán y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Además, en cuanto al Valle de México, se pronostica que continúen las condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y ambiente fresco; así como ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México.

Mientras que, durante la tarde, se espera ambiente templado, con cielo medio nublado a nublado, chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y CDMX.

Temperatura máxima: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima: 9 a 11 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

Por otra parte, se prevé que este miércoles se desplace gradualmente sobre el oriente y sureste del país una circulación ciclónica, así como en la Península de Yucatán, interactuando con canales de baja presión y ocasionando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en estados del sureste mexicano y la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

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