Lluvias muy fuertes golpearán Chiapas este miércoles 1 de abril

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Foto: Cuartoscuro

El estado de Chiapas enfrentará condiciones de lluvia intensa este miércoles 1 de abril, debido a la presencia de diversos sistemas meteorológicos que afectarán al sureste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros, lo que podría generar encharcamientos, crecida de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de ladera.

Estas condiciones serán provocadas por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una vaguada en altura, en interacción con canales de baja presión, la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo en la región.

El organismo detalló que este sistema afectará principalmente al oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, aunque se prevé que hacía la noche del jueves deje de incidir en el territorio nacional.

Además de las lluvias, en Chiapas se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados, por lo que el ambiente será caluroso durante el día, contrastando con las precipitaciones por la tarde y noche.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y tomar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias intensas.

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