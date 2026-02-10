Clima de mañana en Veracruz: calor de día y heladas de madrugada

GENERANDO AUDIO...

Posibles lluvias en Veracruz. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), habrá intervalos de chubascos en el estado de Veracruz, así como viento moderado, ambiente caluroso durante el día y descenso marcado de temperatura durante la madrugada en regiones altas.

Intervalos de chubascos en Veracruz

La Conagua informa que se registran intervalos de chubascos, con acumulados estimados de 5 a 25 mm, principalmente en algunas zonas del estado.

Estas precipitaciones pueden presentarse de manera intermitente y estar acompañadas de rachas de viento.

Viento con rachas de hasta 50 km/h

El reportaje meteorológico indica que el viento alcanza velocidades de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, condiciones que pueden generar afectaciones menores como caída de ramas o reducción de visibilidad de carreteras.

Temperaturas máximas de hasta 35 grados

Durante el día, se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C, lo que permite un ambiente caluroso en gran parte del estado, principalmente durante la tarde.

En contraste, para la madrugada se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C, con posibles heladas, principalmente en zonas montañosas de Veracruz.

Estas condiciones pueden afectar a la población vulnerable, así como a cultivos y ganado.

Recomendaciones para la población

La Conagua exhorta a la población de Veracruz a mantenerse atenta a los avisos oficiales, tomar precauciones ante las lluvias y el viento, y abrigarse adecuadamente durante la madrugada, especialmente en regiones serranas donde se prevén heladas.

