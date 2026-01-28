Exigen justicia por veracruzano que murió bajo custodia de ICE en Georgia

GENERANDO AUDIO...

En el Ejido San Martín de la zona rural de Las Choapas, Veracruz, la vivienda de Heber Sánchez, permanece cerrada a la espera de un regreso que no sucederá.

Como lo hacen millones de mexicanos, Heber emigró hacia Estados Unidos (EE.UU.) para cumplir sus sueños. Ahora Su familia espera su llegada en un féretro, luego de que falleció bajo custodia de ICE en EE.UU.

Así detuvieron a Hebert en EE.UU.

El pasado 7 de enero Heber tuvo un accidente en el estado de Georgia y fue detenido por su status migratorio; antes de recibir atención médica.

Su esposa no supo nada de él hasta el 14 de enero, cuando le dijeron que había fallecido sin explicar lo que había sucedido y las razones de su muerte.

Piden justicia por Heber, muerto durante custodia de ICE. Foto: José Manuel Alor

“Dice mi cuñada que nunca les dijeron que hablaran con él, ella fue por lo de una fianza y ya no la encontró, lo agarraron como hoy y fue mañana y ya no lo encontraron, y ya no supieron, uno normalmente sabe cuándo tienen papeles, pero uno que es ilegal no sabe nada, uno no puede ir a hablar con ICE porque te detienen también, ese es un detalle grande que hay en Estados Unidos para los que somos inmigrantes”. Jesús Ramos Rodríguez, cuñado de Heber

A la familia lo único que le dijeron es que Heber se había quitado la vida, sin embargo, no creen en esa versión, pues aseguran que el joven amaba a sus hijos y fue para darles una mejor calidad de vida y no abandonarlos con su muerte.

Doña Catalina Sánchez Domínguez, de 102 años, reaccionó con dolor al saber que su hijo Heber murió en manos de la policía estadounidense.

Jornaleros de Las Choapas parten cada año hacia EE.UU.

Muchos jornaleros de Las Choapas parten cada año en busca de una mejor calidad de vida y así lo hizo Heber.

“Queremos justicia porque le debieron de dar atención médica”: Feliciano Sánchez Sánchez, hermano de Heber.

El cuerpo de Heber ya fue entregado a los familiares en Estados Unidos y están en espera de realizar los trámites para su repatriación.

Las Choapas es un municipio donde muchos jornaleros emigran hacia EE.UU. en busca de una vida mejor y actualmente se enfrentan al hostigamiento de ICE en aquella nación.

