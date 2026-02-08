Salma Hayek regresa a su natal Veracruz: así la captaron en una famosa cafetería de Boca del Río

GENERANDO AUDIO...

Salma Hayek vuelve a casa por su tradicional cafecito | Foto: AFP

Salma Hayek, actriz mexicana de 59 años, estuvo de visita en su tierra natal de Veracruz y no perdió la oportunidad de visitar el Gran Café de La Parroquia en Boca del Río, según compartió la propia caferería en sus stories de Instagram este sábado 7 de febrero.

Hasta el momento, la protagonista de “Frida” y “El Callejón de los Milagros” no ha explicado la razón de su visita; sin embargo, la veracruzana visitó el estado del sureste en noviembre del año pasado debido a la filmación de su más reciente película.

¿Un cafecito? Captan en Veracruz a Salma Hayek

Cerca de las 14:00 horas del sábado 7 de febrero, la cuenta oficial de Instagram del Gran Café de la Parroquia compartió una storie en la que se ve a Salma Hayek salir de la cafetería.

A lo largo del día, diversos usuarios compartieron el momento en que la nominada al Oscar se despide tanto de la gente como de los empleados de La Parroquia.

En las imágenes difundidas por redes sociales, se ve a la veracruzana saliendo del restaurante resguardada por su equipo de seguridad, que al escoltó hasta la salida, en donde la esperaba una camioneta de color negro.

Mientras tanto, los asistentes trataban de grabarla con su celular y algunos le preguntaban cuánto tiempo permanecería en tierras veracruzanas. La actriz no respondió a las dudas de los fans.

