¿Cómo estará el clima mañana en Sonora por el frente frío 34? Esto dice la Conagua

Temperaturas de hasta 35°C en Sonora. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles el frente frío número 34 ingresa y se desplaza sobre el noroeste del país, lo que impacta directamente en Sonora.

Lo anterior provocará rachas de viento, así como intervalos de nubosidad, sin que se prevean lluvias significativas en la entidad.

Viento con rachas de hasta 50km/h en Sonora

La Conagua señaló que en Sonora se registrarán vientos de 10 a 20 km/h, con rachas que alcanzan entre 30 y 50 km/h, principalmente en zonas abiertas y del norte del estado.

Estas condiciones pueden generar tolvaneras y reducción de visibilidad en tramos carreteros, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al conducir.

Ambiente cálido durante el día

Pese al ingreso del frente frío, el ambiente se mantiene cálido en Sonora, con temperaturas máximas previstas de entre 30 y 35 °C, especialmente en regiones del centro y sur del estado.

Durante la tarde se alcanzan los valores más altos del día, mientras que por la noche se prevé un descenso gradual de la temperatura, sin cambios bruscos.

Pronóstico por horas: cielo despejado la mayor parte del día

Según el pronóstico horario, durante la madrugada y primeras horas del día predomina un cielo poco nuboso a medio nublado, con temperaturas que oscilan entre 18 y 20 °C

A partir de mañana, el cielo se mantiene despejado, condición que prevalece durante gran parte del día. Al mediodía se registran temperaturas cercanas a los 23 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanza hasta 26 °C.

Por la noche, el ambiente se torna templado, con temperaturas cercanas a los 21 °C, sin probabilidad de lluvia, de acuerdo con la Conagua.

El reporte meteorológico indica que no se esperan lluvias en Sonora, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante la jornada.

La Conagua exhorta a la población en Sonora a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse informada a través de canales oficiales y conducir con precaución ante posibles rachas fuertes, especialmente en carreteras y zonas desérticas.

