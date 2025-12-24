Con frío por la mañana y lluvias aisladas, celebrará la CDMX la Nochebuena este miércoles

| 04:15 | Redacción | Uno TV
Lunes 8 CDMX
Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 24 de diciembre de 2025 se pronostica cielo nublado en la Ciudad de México, con bancos de niebla y ambiente frío a fresco en la región durante la mañana, así como condiciones muy frías en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la CDMX y el Estado de México.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C.
  • Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Pronóstico del clima para el jueves 25 de diciembre en la CDMX

Para el jueves se prevé cielo medio nublado a nublado durante la mañana, con bancos de niebla y ambiente frío a fresco en la región, además de condiciones muy frías en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México, así como chubascos dispersos en el Estado de México.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.
  • Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

