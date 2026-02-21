Clima en CDMX será mayormente estable este sábado, ambiente fresco y templado

GENERANDO AUDIO...

Este sábado 21 de febrero, el clima en la Ciudad de México será mayormente estable. Por la mañana se prevé cielo despejado, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado y sin lluvia en la CDMX, mientras que en el Edomex se esperan lluvias aisladas.

La temperatura máxima en la CDMX alcanzará entre 27 y 29 °C, mientras que la mínima será de 9 a 11 °C. Además, se pronostica viento de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Durante la mañana también se espera bruma en algunas zonas, con ambiente fresco a templado en la región y frío en áreas serranas del Estado de México.

Para el Estado de México, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en 24 horas, principalmente por la tarde. En contraste, en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones.

En Toluca, la temperatura mínima será de 4 a 6 °C y la máxima de 24 a 26 °C, con condiciones similares: cielo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las rachas de viento de hasta 50 km/h, especialmente en zonas abiertas o con objetos que puedan caer.

Se espera que las condiciones se mantengan estables durante el resto del día en la capital del país.

