Este jueves el año iniciará con frío intenso, vientos fuertes y lluvias aisladas en parte del país

| 04:02 | Redacción | Uno TV
Ambiente frío
Foto: Cuartoscuro

Este jueves 1 de enero de 2025, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste de México y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en la región, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California. Asimismo, se prevé la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Dicho sistema comenzará a debilitarse por la tarde, dejando de afectar al país.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país. En tanto, la masa de aire ártico asociada al frente frío 25 modificará sus características térmicas; no obstante, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Baja California
  • Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
    • Sonora
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California Sur
    • Chihuahua
    • Guerrero
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Michoacán
    • Tabasco
  • Probabilidad de nieve o aguanieve (mañana):
    • Sierras de Baja California
    • Sonora
    • Chihuahua

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Sinaloa, costa de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
  • Temperaturas mínimas:
    • -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
    • -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Viento:
    • Viento del norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec.
    • Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora y Chihuahua.
  • Oleaje:
    • 2.0 a 3.0 m: golfo de Tehuantepec
    • 1.0 a 2.0 m: costas de Jalisco y Colima

¿Cómo estará el clima este viernes?

Para el viernes 2 de enero, la vaguada en niveles altos se desplazará hacia el norte de Estados Unidos, dejando de afectar al país. No obstante, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos aislados en entidades del sur y sureste del territorio nacional. Asimismo, persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas serranas.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Veracruz, Tabasco y Guerrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Ya nació el primer bebé de 2026, es niña, se llama Sofía Isabela y es del Estado de México: IMSS

Nacional

Ya nació el primer bebé de 2026, es niña, se llama Sofía Isabela y es del Estado de México: IMSS

Detienen en Culiacán a “Sagitario”, operador ligado a los Beltrán Leyva

Nacional

Detienen en Culiacán a “Sagitario”, operador ligado a los Beltrán Leyva

Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo de datos de instituciones públicas

Nacional

Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo de datos de instituciones públicas

FGR avanza en peritajes del Tren Interoceánico; analiza caja negra

Nacional

FGR avanza en peritajes del Tren Interoceánico; analiza caja negra

Etiquetas: , ,