Foto: Cuartoscuro

Este jueves 1 de enero de 2025, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste de México y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en la región, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California. Asimismo, se prevé la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Dicho sistema comenzará a debilitarse por la tarde, dejando de afectar al país.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país. En tanto, la masa de aire ártico asociada al frente frío 25 modificará sus características térmicas; no obstante, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Chihuahua Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán Tabasco

Probabilidad de nieve o aguanieve (mañana): Sierras de Baja California Sonora Chihuahua



Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Sinaloa, costa de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Viento del norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec. Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora y Chihuahua.

Oleaje: 2.0 a 3.0 m: golfo de Tehuantepec 1.0 a 2.0 m: costas de Jalisco y Colima



¿Cómo estará el clima este viernes?

Para el viernes 2 de enero, la vaguada en niveles altos se desplazará hacia el norte de Estados Unidos, dejando de afectar al país. No obstante, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos aislados en entidades del sur y sureste del territorio nacional. Asimismo, persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas serranas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas y Oaxaca.

Chiapas y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Veracruz, Tabasco y Guerrero.

