FGR avanza en peritajes del Tren Interoceánico; analiza caja negra

Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que se tienen avances en la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico. De acuerdo con la dependencia federal, se ha logrado la extracción de la caja negra de la locomotora, entre otras acciones, para esclarecer las causas del accidente.

Entre las acciones más relevantes, la FGR reportó avances en:

Extracción y análisis de la caja negra de la locomotora

de la locomotora Levantamiento de la unidad siniestrada

Inspección exterior de los vagones de pasajeros

Elaboración de dictámenes técnicos periciales

Obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica

Estudios de necropsia

La FGR también confirmó que se tiene ya la identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos.

De acuerdo con la FGR los trabajos de campo están encabezados por ministerios públicos federales, con apoyo de peritos especializados y elementos policiales, quienes integran la carpeta de investigación correspondiente.

Además, destacó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) mantiene comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales, además de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Asimismo, la FGR destacó que se prioriza la reparación integral del daño a las víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Como parte de este proceso, los cuerpos de las personas fallecidas ya fueron entregados a sus familiares.

Producto del descarrilamiento del Tren Interoceánico, 13 personas fallecieron, confirmó la Secretaría de Gobernación, dependencia que dio a conocer los nombre y edades de las víctimas, entre ellas dos menores de edad, una de 6 y otra de 15 años.

