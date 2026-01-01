Ya nació el primer bebé de 2026, es niña, se llama Sofía Isabela y es del Estado de México: IMSS

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Tu_IMSS

El Año Nuevo trajo consigo la alegría para la familia Hernández Vázquez con el nacimiento de Sofía Isabela, quien se convirtió en la primera bebé recibida en 2026 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y fue en el Estado de México.

La pequeña nació exactamente a las 00:01 horas de este 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) con Medicina Familiar No. 60, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México. Sofía Isabela llegó al mundo mediante una cirugía cesárea exitosa, registrando un peso de 2.8 kilogramos y una talla de 50 centímetros.

Apego inmediato y felicidad materna

Este jueves, el IMSS informó que, bajo los protocolos del modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), se fomentó el apego inmediato desde el “minuto cero”, permitiendo que su madre, Andrea Guadalupe, de 24 años, la tomara en sus brazos tras el alumbramiento.

“Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande”, destacó Andrea, madre primeriza, es originaria de Cuautitlán Izcalli y expresó su emoción por este nuevo ciclo.

Mientras que la institución también destacó que el Hospital No. 60 de Tlalnepantla cuenta con el reconocimiento de “Hospital Amigo del Niño y la Niña”, resaltando por su promoción de la lactancia materna exclusiva y el alojamiento conjunto.

Toda vez que el modelo AMIIMSS cuenta con atención que incluye desde la vigilancia prenatal y el trato humano, hasta la planificación familiar y la prevención del embarazo adolescente, garantizando una atención digna y especializada para todas las mujeres.

