Detienen en Culiacán a “Sagitario”, operador ligado a los Beltrán Leyva

Autoridades federales detuvieron en Culiacán a “Sagitario”. FOTO: Especial

En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”.

El detenido es identificado como padre de “El Pichón” y segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien asumió el control de la organización criminal de los Beltrán Leyva, de acuerdo con información oficial.

Detención de “Sagitario” en Culiacán y golpe a célula criminal

Tras trabajos de investigación, las autoridades identificaron un inmueble en Culiacán vinculado a Pedro Inzunza Noriega. Con base en los datos de prueba, un Juez Federal otorgó una orden de cateo, misma que fue cumplimentada el día de hoy mediante un operativo coordinado.

Como resultado de la acción, fue detenido “Sagitario”, junto con tres personas más. Durante el cateo, las fuerzas federales aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga, informó la autoridad.

Las dependencias señalaron que esta célula delictiva está relacionada con la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína, sustancias que forman parte del mercado ilegal de drogas de alto impacto.

La Semar, la SSPC y la FGR destacaron que la detención se logró a partir de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, lo que permitió ubicar el inmueble y ejecutar la orden judicial sin detallar incidentes adicionales.

Con este operativo, las autoridades federales asestaron un golpe a una estructura ligada a los Beltrán Leyva, al detener a un operador clave dentro del grupo que encabeza “El Chapo Isidro”.

Las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades y definir la situación jurídica de los detenidos, así como para dar seguimiento a las líneas de investigación relacionadas con el tráfico de drogas en la región.

